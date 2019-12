Guvernul a aprobat amanarea pensiilor speciale pentru primari

Dan Barna, președintele USR, a anunțat luni dimineață, după întâlnirea cu premierul Ludovic Orban, că Guvernul a acceptat amendamentul care prevede amânarea intrării în vigoare a pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de Consilii Județene.„O altă victorie importantă este prorogarea pensiilor speciale pentru primari cu cel puțin un an, ceea ce este un element important. Acestea urmau să intre în vigoare la 1 ianuarie și ar fi devenit drepturi câștigate, nu s-ar mai fi putut face nimic. Am reușit să obținem acordul premierului și acordul PNL pentru prorogarea acestui termen”, a declarat Barna, citează digi24.ro.„De asemenea, o altă victorie importantă este prorogarea pensiilor speciale pentru primari cu încă un an, cel puțin un an în momentul de față, ceea ce e un element important. Acestea urmau să intre în vigoare la 1 ianuarie și ar fi devenit drepturi câștigate, nu se mai putea face nimic. Am reușit să obținem acordul premierului și acordul PNL pentru prorogarea acestui termen”, a declarat Barna, într-o conferință de presă.USR a anunțat luni dimineață că a depus peste 60 de amendamente la legea bugetului pe anul 2020. Acestea vizează tăierea fondurilor pentru „academiile de politruci şi sinecurişti”, suplimentarea investițiilor în educație și infrastructură, dar și creșterea transparenței instituționale și digitalizarea.Despre finanțarea acestor academii, liderul USR a spus: „De asemenea, un amendament cumva moral pentru ceea ce înseamnă educația de calitate în România, academiile fantomă ale diverșilor politruci și sinecuriști, vor putea în continuare să își desfășoare activitatea, dar doar în baza resurselor proprii. Nu vor mai folosi resurse publice ale statului”.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța