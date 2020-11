Guvernul a aprobat în ședința de vineri seară strategia de vaccinare împotriva noului coronavirus. Hotărârea de guvern stabilește care sunt categoriile prioritare la vaccinare: angajaţii din domeniul Sănătăţii, asistenţei sociale, cei din categoria de risc şi personalul din „domenii-cheie”. Persoanele din aceste categorii vor fi vaccinate în prima etapă, iar apoi vaccinarea va fi disponibilă […] The post Guvernul a aprobat strategia de vaccinare COVID-19. Cine are prioritate la vaccin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.