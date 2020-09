Guvernul a decis ca alegerile parlamentare sa se desfașoare pe 6 decembrie, de Moș Nicolae

Guvernul adoptat, joi seară, Hotărârea care stabileşte data alegerilor parlamentare în 6 decembrie 2020. Premierul Ludovic Orban a anunţat, la debutul ședinței de guvern, că ”data alegerilor parlamentare nu poate fi decât 6 decembrie”. El a explicat că data alegerilor partamentare trebuie anunţată cu 90 de zile înainte, mandatele parlamentarilor expirând în data de 21 […] The post Guvernul a decis ca alegerile parlamentare să se desfășoare pe 6 decembrie, de Moș Nicolae appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.