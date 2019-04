Guvernul a decis - Care sunt cifrele de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si cel superior de stat in anul scolar 2019-2020

Guvernul a adoptat miercuri o hotărâre prin care se stabilesc cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi cel superior de stat în anul şcolar 2019-2020 potrivit Agerpres.

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, că numărul de locuri la liceu este echivalent cu cel de anul trecut."Ministerul Educaţiei este cel care a propus cifrele de şcolarizare. S-a vorbit în presă de faptul că scade numărul de locuri în învăţământul liceal. Anul trecut, şi aşa s-a întâmplat şi în anteriorii doi ani, au fost locuri mult mai multe decât s-au ocupat, adică nu s-au ocupat anul trecut 30.594 de locuri, în anul precedent aproape 30.000 şi în precedentul an 35.000. Deci noi ne-am apropiat cu cifrele de şcolarizare de cohorta de copii care intră în liceu anul acesta. Ca urmare, numărul de locuri pe care hotărârea de Guvern îl stabileşte este echivalent cu numărul de locuri în licee de anul trecut. Ceea ce am făcut, ţinând seama de numărul de locuri ocupate anul trecut în şcolile profesionale, circa 31.000, am încercat să creştem numărul de locuri şi să încercăm să le ocupăm pe toate cele 60.000 de locuri care sunt prevăzute în hotărârea de Guvern. Acest lucru l-am făcut ca urmare a solicitărilor ce au venit la minister din partea angajatorilor. Dacă vorbim de şcoala profesională, atunci fără îndoială vorbim şi de şcoala profesională duală şi de şcoala profesională clasică şi e organizată pe acele domenii de specializare care sunt cerute de piaţa muncii", a explicat Andronescu.Potrivit ministrului, cifra de şcolarizare pentru învăţământul superior este aproximativ echivalentă cu cea de anul trecut, creşterile fiind nesemnificative, câteva sute de locuri în plus la licenţă şi la masterat, iar granturile doctorale au acelaşi nivel.Ministrul Educaţiei a amintit că în Parlament este un proiect de lege pe care preşedintele Klaus Iohannis l-a trimis la reexaminare şi care stabileşte ca în fiecare clasă să existe în medie 25 de elevi."În sistemul de învăţământ este o polarizare a şcolilor, care a generat, pe de o parte, depopularea unor şcoli şi supraaglomerarea şcolilor considerate în segmentul de şcoli cu performanţă. (...) Noi încercăm să nu slăbim performanţa şcolilor bune prin creşterea numărului de elevi în clasă. Vorbim de cei care intră acum în clasa pregătitoare, în clasa a noua sau la şcolile profesionale, să dimensionăm raţional şi echilibrat numărul de elevi din clasă pentru a nu reduce performanţa şcolară. Nu se pune problema că ar fi lipsă de spaţii, poate în Bucureşti, pentru că din sistem, faţă de acum 15 ani, lipsesc 1,5 milioane de elevi. În acest moment, într-o majoritate covârşitoare, şcolile lucrează într-un singur schimb şi eu cred că gestionând mai bine şi spaţiile de învăţământ reuşim să îndeplinim şi acest criteriu care ţine de calitatea predării şi de calitatea învăţării. Nu ministrul alege numărul de elevi din fiecare clasă, avem directori care trebuie să managerieze problemele pe care le au în fiecare şcoală, avem inspectori şcolari", a completat Andronescu.