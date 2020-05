Guvernul a decis: Indemnizația pentru creșterea copilului se prelungește temporar

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat joi la Palatul Victoria, în contextul în care Guvernul va institui Stare de Alertă după 15 mai, că s-a adoptat o OUG prin care se prelungește acordarea unor drepturi de asistență socială astfel:

„Am prelungit pana la 31 mai 2020 acordarea unor drepturi de asistenta sociala pentru cei care se afla in plata in momentul acesta si vorbim de concedii si indemnizatii pentru cresterea copilului, pentru ingrijirea copilului cu handicap sau pentru acomodarea in cazul incredintarii copilului spre adoptie”, a declarat Raluca Turcan.

