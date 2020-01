Guvernul a decis inghețarea indemnizațiilor demnitarilor și suspendarea pensilor speciale pentru primari pana in 2021

Guvernul a adoptat în prima ședință a anului un proiect de ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare. Aceasta prevede îngheţarea indemnizaţiilor pentru demnitari și a punctului de amendă la nivelul din 2019. Totodată, Guvernul a decis și suspendarea pensiilor speciale pentru primari până la 1 ianuarie 2021, a anunțat șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă. The post Guvernul a decis înghețarea indemnizațiilor demnitarilor și suspendarea pensilor speciale pentru primari până în 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.