Guvernul a decis prelungirea scutirii platii taxei de clawback la produsele derivate din sange si plasma

Guvernul a decis prelungirea duratei de scutire a plăţii taxei de clawback pentru produsele derivate din sânge şi plasmă de la doi la trei ani, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, potrivit Agerpres

"Am hotărât prelungirea duratei de scutire a plăţii taxei de clawback pentru produsele derivate din sânge şi plasmă, astfel încât să nu mai avem discontinuităţi în aprovizionarea cu imunoglobulină, (...) deci am prelungit durata de scutire a clawback-ului de la doi la trei ani, începând din ianuarie 2018", a precizat Sorina Pintea, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, în care a explicat măsurile suplimentare adoptate de Guvern, printr-o ordonanţă iniţiată de MS, privind accesul pacienţilor la tratament şi pentru îmbunătăţirea unor servicii medicale.Ministrul Sănătăţii a precizat că o altă măsură adoptată prin ordonanţa de Guvern vizează tratamentele în străinătate."Aşa cum ştiţi, pentru procedurile care nu se fac în spitalele publice din România Ministerul Sănătăţii aprobă un dosar pentru plecarea în străinătate a pacienţilor care au nevoie de aceste proceduri. Am considerat foarte util pentru pacienţi precizarea unei excepţii. Dacă aceste proceduri se realizează în România în sistemul privat, atunci acestea pot fi decontate pacienţilor care solicită aceste proceduri. Trebuie să ţinem cont de faptul că este foarte important pentru un pacient să i se vorbească în limba maternă, este foarte important să i se asigure suportul familiei, pentru că face parte din procesul de vindecare. Este o măsură despre care am vorbit din luna martie şi iată că am modificat Legea 95, Legea Sănătăţii, creând astfel premisele rezolvării acestei probleme", a afirmat Sorina Pintea.Ea a adăugat că o altă reglementare din ordonanţa adoptată de Guvern prevede că "medicii care lucrează în structurile de cercetare pot desfăşura activităţi medicale în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate"."Până acum ei aveau posibilitatea legală să lucreze doar pentru cercetare şi nu puteau presta servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate", a completat ea.Potrivit Sorinei Pintea, în cuprinsul ordonanţei se regăseşte şi măsura referitoare la crearea "unui subprogram care să integreze toate serviciile care erau decontate de Casa de Asigurări de Sănătate", urmare a discuţiilor purtate în luna mai cu asociaţiile care se ocupă de pacienţii cu tulburări în spectrul autist."Prin această ordonanţă (...) modificăm legislaţia şi creăm astfel premisele legale înfiinţării acestui subprogram pentru persoanele cu tulburări în spectrul autist", a afirmat ministrul.Totodată, a adăugat Pintea, au fost aprobate reglementări privind Agenţia Naţională a Medicamentului, în sensul că "au fost majorate amenzile şi stabilite amenzi pentru persoanele juridice române sau străine, prin reprezentanţii acestora, care nu respectă procedurile legate de serializare". "Serializare care, după cum ştiţi, a fost implementată începând din luna februarie, astfel încât să eliminăm cât mai mult posibilitatea falsificării medicamentelor", a mai afirmat ministrul Sănătăţii.