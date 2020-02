Guvernul a decis sa nu publice in MO ordonanțele de urgența - Procedurile continua in Parlament in regim de urgența

Ministerul Fondurilor Europene a decis să continue în Parlament, în regim de urgenţă, procedura de adoptare a măsurilor legislative în domeniu, după ce premierul Ludovic Orban a anunţat joi că a decis retragerea de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţelor de urgenţă pentru fondurile europene aprobate în şedinţa Executivului din 4 februarie.

"Ministerul Fondurilor Europene precizează, în urma şedinţei de Guvern de astăzi, în care s-a luat decizia de a nu se publica Ordonanţele de Urgenţă cu impact pozitiv asupra fondurilor europene în Monitorul Oficial, că fiecare dintre cele cinci măsuri are în vedere în primul rând interesul românilor, Comisia Europeană fiind informată asupra acestor teme cu impact major asupra populaţiei", se spune într-un comunicat al MFE, remis joi AGERPRES Potrivit sursei citate, această decizie a fost luată "pentru a se evita prezentarea unor acte normative contestabile, luând în considerare obligativitatea respectării în detaliu a procedurilor legislative"."Pachetul de măsuri are în vedere stimularea absorbţiei fondurilor europene în beneficiul direct şi indirect al cetăţenilor. Decizia de astăzi are în vedere anticiparea unor eventuale contestaţii şi continuarea drumului stabilit în aprobarea cât mai rapidă a unor măsuri ce privesc toţi cetăţenii, pentru că fondurile europene sunt principala sursă de finanţare a dezvoltării şi modernizării României. Obiectivul este să creăm un sistem suplu, aşa cum există în Polonia sau în Portugalia. Probabil de aici şi încercarea fără succes de a bloca politic acest demers", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.Pachetul de măsuri conţine cinci ordonanţe de urgenţă. Astfel, Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului fondurilor europene structurale şi de investiţii la nivel regional a fost solicitată chiar de autorităţile locale pentru a putea gestiona mai rapid proiectele cu impact local imediat, cum sunt, spre exemplu, proiectele de infrastructură educaţională, mobilitate sau regenerare urbană.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind instituirea Programului naţional de introducere a gazelor naturale în localităţile încălzite cu combustibil solid este, de asemenea, una dintre măsurile cu impact semnificativ pentru populaţie, având în vedere că în acest moment doar aproximativ 36% dintre gospodării sunt racordate la reţeaua de gaze. Măsura, în curs de negociere cu Comisia Europeană, ar permite în faza pilot racordarea a 200.000 de gospodării, urmând ca în etapele următoare să fie folosite şi surse alternative de combustibil, cu impact redus asupra mediului.Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 este necesară în vederea asigurării resurselor pentru continuarea acestora, astfel încât România să nu fie pusă în situaţia de a restitui sume importante către Comisia Europeană.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative reprezintă o măsură de simplificare şi de debirocratizare cerută de toţi beneficiarii şi solicitată de Comisia Europeană.Ordonanţa de Urgenţă privind măsurile pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021 - 2027 este de asemenea de impact naţional, fiind propusă pentru a crea condiţiile de implementare a proiectelor încă din prima parte a următoarei perioade de programare. Valorificarea în totalitate a fondurilor europene şi pregătirea contextului astfel încât România să fie pregătită să absoarbă bani europeni din prima zi a lunii ianuarie 2021 este una dintre priorităţile actualei guvernări, subliniază MFE."Având în vedere importanţa acestor teme la nivel naţional, a fost necesară integrarea observaţiilor tehnice primite de la ministerele de linie în şedinţa de Guvern din data de 4 februarie, când au fost prezentate spre adoptare. Conform procedurii, observaţiile trebuiau adoptate în următoarea şedinţă de Guvern, fapt imposibil în urma moţiunii de cenzură. Drept urmare, Ministerul Fondurilor Europene, pentru a evita prezentarea unor acte normative contestabile, luând în considerare obligativitatea respectării în detaliu a procedurilor legislative, continuă procedura de adoptare a măsurilor în regim de urgenţă, în Parlamentul României", se menţionează în comunicat.Prim-ministrul Ludovic Orban a anunţat joi, în şedinţa de Guvern, că a decis retragerea de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţelor de urgenţă privind fondurile europene aprobate în şedinţa de Executiv din 4 februarie şi i-a cerut ministrului de resort, Marcel Boloş, să vină cu alte soluţii legislative."Domnule ministru Boloş, am luat decizia de a nu publica ordonanţele de urgenţă pe care le-aţi înaintat în şedinţa de Guvern. Tema este mult prea delicată, deja pârâcioşii care fac rău României prin blocarea procesului de absorbţie au început să trimită tot pâre. Tema fiind mult prea delicată - e vorba de fonduri europene - noi nu avem voie să fragilizăm sub nicio formă procedurile pe care le-am gândit şi mai ales planul de măsuri, astfel încât ele să fie obiectul unor acte normative discutabile şi contestabile. Din acest motiv vă solicit pe fiecare dintre măsuri să pregătiţi soluţii de reglementare, acolo unde este nevoie de lege, pregătiţi proiect de lege şi înaintăm proiectele de lege prin intermediul grupurilor parlamentare, iar acolo unde nu este nevoie de lege, ştiu bine că lansarea programului de extindere a distribuţiei de gaze, cel puţin pe exerciţiul financiar actual, se poate realiza şi prin acte normative care să nu aibă forţa unei legi, prin HG-uri sau Ordine de ministru. Şi peste tot unde puteţi reglementa prin HG sau prin Ordin de ministru să procedaţi în consecinţă", a transmis Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern.