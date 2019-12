Guvernul a dezbatut in prima lectura modificarile la Legile justitiei, pe care isi va asuma raspunderea

Guvernul a dezbatut in prima lectura doua proiecte de lege, pentru care urmeaza sa decida, in urmatoarea sedinta, angajarea raspunderii, privind unele masuri care trebuie prorogate pentru anul 2020 in domeniul justitiei si, respectiv, abrogarea OUG 5/2019, referitoare la masurile care au incidenta asupra transportului rutier interjudetean, a anuntat vineri seara seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.