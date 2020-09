Guvernul a gasit soluția. Internet doar pentru jumatate din școlile neconectate, deși elevii invața online de acasa

Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care 3.150 de unităţi şcolare vor fi conectate la reţeaua de internet. Doar jumătate din școlile care nu au internet în prezent. Este inexplicabil de ce Guvernul vrea să aducă internetul, prin fibră optică, în școlile care nu sunt conectate la rețea, atâta vreme cât cursurile online se […] The post Guvernul a găsit soluția. Internet doar pentru jumătate din școlile neconectate, deși elevii învață online de acasă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.