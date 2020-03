Guvernul a majorat amenzile pentru cei care incalca regulile impuse de starea de urgența. Care sunt noile sancțiuni

Noul cuantum al amenzilor este cuprins între 2000 și 20.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 – 70.000 lei pentru persoanele juridice. Ordonanța Militară nr 3 prevede că românii nu mai au voie să iasă din casă decât pentru a merge la cumpărături, la serviciu, la medic sau pentru o scurtă plimbare în jurul The post Guvernul a majorat amenzile pentru cei care încalcă regulile impuse de starea de urgență. Care sunt noile sancțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.