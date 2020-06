Secretarul general al Guvernului a numit un personaj controversat în funcția de director la ICI, instituţie care gestionează domeniile de internet. Victor Vevera, fost ofițer al DGIPI, este acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat “‘Intelligence-ul și documentarea deciziei politice” coordonată de Cristian Troncotă. Constatarea a fost făcută chiar de instituţia care i-a acordat titlul: Academia […] The post Guvernul a numit șef peste domeniile de internet un fost consilier la DGIPI, acuzat de plagierea tezei de doctorat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.