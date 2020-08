Guvernul a publicat normele pentru redeschiderea restaurantelor cu doar cateva ore inainte de aplicare. Barurile si cluburile raman inchise, iar cinematografele si teatrele pot functiona la cel mult jumatate din capacitate

Guvernul Romaniei a adoptat luni, 31 august, o noua hotarare prin care, incepand cu 1 septembrie, permite restaurantelor si cafenelelor sa functioneze si in interior. Prin aceeasi decizie, Executivul permite, in functie de amploarea pandemiei in fiecare judet, functionarea cinematografelor si teatrelor la maximum jumatate din capacitate.