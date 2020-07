Guvernul a scos echipamente de terapie intensiva din rezerva strategica pentru un spital construit din donații in Capitala

Premierul Ludovic Orban a anunțat, sâmbătă seară, că spitalul modular realizat de Asociația Dăruiește Viață din donații și sponsorizări în curtea spitalului Elias să poată primi pacienți de marți. Conferința de presă în care a fost anunțată aducerea echipamentelor a fost organizată, în curtea spitalului, la nici 24 de ore după ce organizația care a […] The post Guvernul a scos echipamente de terapie intensivă din rezerva strategică pentru un spital construit din donații în Capitală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.