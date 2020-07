Guvernul adopta in ședința din 31 iulie creșterea etapizata a alocațiilor pentru copii

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței din 31 iulie proiectul de ordonanță care prevede creșterea alocațiilor pentru copii în mod etapizat, începând cu un procent de 20%. Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: ”Art. 3 – (1) […] The post Guvernul adoptă în ședința din 31 iulie creșterea etapizată a alocațiilor pentru copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.