Guvernul aloca 65 de milioane de lei din Fodul de rezerva pentru achiziția de Remdesivir

Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit în tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul încheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead. Printr-un comunicat de presă, Ministerul Sănătății, informează că Guvernul aprobat, la cererea sa, alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în […]