Guvernul anunța ca va lasa credincioșii la slujbele de Craciun in interiorul bisericilor

După scandalul dintre ÎPS Teodosie al constanței și Guvern, privind pelerinajul și slujbele pentru Sf. Andrei, Guvernul anunță, în plină campanie electorală, că va lăsa credincioșii în interiorul bisericilor, la slujbele de Crăciun. Secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, a afirmat, vineri, că, dacă se respectă măsurile de protecţie sanitară, slujbele de Crăciun se vor […]