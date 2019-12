Guvernul are sedinta azi. Pe agenda, modificari in domeniul Justitiei

Guvernul se va reuni in sedinta joi, de la ora 10:00, dupa ce Senatul a decis miercuri prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor pana la 1 ianuarie 2022, mentinandu-se pentru urmatorii doi ani vechimea minima de 25 de ani, si, pentru 1 ianuarie 2021, termenul de la care numarul judecatorilor in completele inferioare va creste de la doi la trei.