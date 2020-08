Guvernul, asteptat sa ia doua decizii importante: sporurile pentru angajatii DSP si acordarea unor beneficii zilierilor

Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de vineri, care incepe la ora 16.00, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede, ca in perioada starii de alerta, angajatii directiilor de sanatate publica si DSP Bucuresti care executa, conduc sau coordoneaza misiuni si sarcini de serviciu pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sa beneficieze de sporuri. Astfel, directorii executivi si directorii executiv adjuncti primesc un spor la salariu de baza de 40%, in timp ce ...