Guvernul chinez ii obliga pe crestini sa indeparteze crucile si imaginile cu Iisus si sa venereze conducatorii comunisti

In timpul epidemiei de coronavirus, satenilor crestini saraci din China li s-a cerut sa isi repudieze credinta si sa inlocuiasca imaginile lui Iisus cu portretele conducatorilor Mao Zedong si Xi Jinping, in caz contrar riscand sa isi piarda accesul la asistenta sociala, se arata intr-un articol publicat de The Christian Post.