Guvernul Dancila negociaza cu chinezii pentru autostrada Ploiesti-Brasov. Ce au patit alte state, in situatii comparabile

Cabinetul Dancila va incepe, in curand, discutiile cu asocierea China Communications Construction Company Ltd - Makyol Insaat Sanayi Turizm pentru constructia, in parteneriat public privat, a autostrazii Ploiesti-Brasov. Dar cum a ajuns tara noastra sa negocieze doar cu chinezii si cu turcii pentru constructia acestei sosele de mare viteza si ce la riscuri ne-am putea expune, daca ne vom lua angajamente fara discernamant?