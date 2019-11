Guvernul Dancila se reunește in ședința inaintea votului pentru Guvernul Orban. Ce decizie se va lua

Guvern Viorica Dăncilă se reunește luni cu doar câteva ore înainte de votul de învestitură pentru noul Guvernul Ludovic Orban. Ședința este anunțată pentru luni, la ora 11,00, iar votul de învestitură este programat să aibă loc în Parlament la ora 14,00. La ședința, care ar putea fi ultima pentru Guvernul Dăncilă, dacă noul Guvern The post Guvernul Dăncilă se reunește în ședință înaintea votului pentru Guvernul Orban. Ce decizie se va lua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.