Guvernul este CRITICAT de la Bruxelles: I se reproșeaza cooperarea cu europarlamentarii

Eurodeputaţi români din principalele trei grupuri politice din Parlamentul European susţin că fac tot posibilul pentru o cooperare bună cu autorităţile române în contextul crizei noului coronavirus şi sunt dispuşi să se implice în reprezentarea intereselor ţării la Bruxelles. Practic însă, această cooperare uneori nu există sau se produce cu întârziere, acuză un eurodeputat al PSD.

Cristian Buşoi (grupul Partidului Popular European, PPE), Victor Negrescu (grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor, S&D) şi Ramona Strugariu (grupul Renew Europe) au participat miercuri la o discuţie online organizată de Biroul Parlamentului European în România privitoare la acţiunile Uniunii Europene şi rolul PE în lupta împotriva pandemiei de COVID-19, scrie agerpres.ro.

Una dintre întrebările la care cei trei politicieni au fost invitaţi să răspundă în cadrul webinarului a fost legată de cooperarea lor cu autorităţile de la Bucureşti în contextul pandemiei de COVID-19 şi al faptului că în prezent se negociază la Bruxelles viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2021-2027.

Eurodeputatul PNL Cristian Buşoi s-a declarat cel mai mulţumit de contactele sale, cel puţin la nivelul guvernului.

"Eu, în calitate de vicepreşedinte al PNL responsabil cu domeniul sănătăţii, sigur că am un contact permanent şi colaborez bine cu autorităţile, cu guvernul. Chiar în această dimineaţă (miercuri - n.r.) am avut o întâlnire de lucru cu ministrul sănătăţii în care i-am adus la cunoştinţă ceea ce se întâmplă la Bruxelles, ultimele decizii, şi ne-a mai sfătuit privind situaţia actuală. Cu premierul comunic telefonic aproape în fiecare zi, am avut şi întâlniri", a spus eurodeputatul PNL.

El a precizat că încearcă să-şi ajute colegii din guvern nu numai în a debloca anumite discuţii cu autorităţile europene, ci şi cu idei, sugestii, preluate de la medici, manageri de spitale sau primari. Cristian Buşoi spune că "de unele se ţine cont, de altele mai puţin, în funcţie şi de decizia, gândirea şi analiza personală a unui ministru sau a dlui prim-ministru, dar colaborarea este bună şi mă bucur că există o deschidere şi din partea colegilor care nu fac parte din partidul care astăzi se află la guvernare, PNL".

El a mai afirmat că membrii guvernului trebuie să ţină cont de sugestiile primite de la eurodeputaţii români, întrucât ei au o atitudine constructivă şi în PE nu există lupta politică dură din legislativul naţional.

"Sper ca şi colegii mei miniştri să aibă aceeaşi atitudine şi să ţină cont, că le place, că nu le place, de sugestiile pe care le primesc, măcar de la colegii europarlamentari. În Parlamentul naţional lupta politică e un pic mai dură, sunt anumite iniţiative care în opinia mea, şi a preşedintelui României, şi a colegilor mei, nu sunt atât de potrivite, sunt mai degrabă menite a crea anumite dificultăţi în perspectiva alegerilor. Însă cel puţin în ceea ce priveşte colegii europarlamentari vă pot spune că toţi au o atitudine constructivă şi doresc să facă ceva pentru România. Şi atunci ar trebui să fie luaţi în seamă la modul real şi nu doar să li se răspundă politicos şi atât", a îndemnat Buşoi.

La rândul ei, eurodeputata Ramona Strugariu din grupul Renew Europe spune că toţi eurodeputaţii trebuie să fie capabili, indiferent de partidul din care fac parte, să se aşeze "la aceeaşi masă a dialogului pentru a găsi soluţii".

"Dincolo de ideologie, este o chestiune de soluţii pentru România, şi de acţiune concertată pe care putem să o facem, irelevant că suntem de la PLUS, PSD sau PNL. Irelevant în contextul în care interesul comun al României poate nu vorbeşte limba unei anumite culori politice, ci a soluţiilor şi a eficienţei. Din perspectiva asta avem un teren comun şi putem face asta. În context de criză, cred că orice partid politic responsabil ar trebui să se contureze ca un partener al statului", a spus eurodeputata PLUS.

Ea susţine că Alianţa USR-PLUS a comunicat cu ministerele în perioada crizei şi că a propus personal soluţii atunci când acestea nu existau.

"Facem acest lucru în continuare, avem nişte poziţionări publice pe dimensiunile de sănătate, de economie şi socială pe care le cunoaşteţi deja, şi nu cred într-o altă dimensiune decât cea a parteneriatului pentru a ieşi din criză. Probabil că este cel mai prost moment pentru critici neconcludente şi acţiuni populiste şi cel mai bun moment să demonstrăm că suntem capabili să fim eficienţi prin identificare de soluţii împreună", a pledat Ramona Strugariu.

Eurodeputatul S&D Victor Negrescu spune şi el că "ar trebui să cooperăm când este vorba despre reprezentarea intereselor României la Bruxelles", dar afirmă că practic lucrurile nu stau aşa.

"Am şi această experienţă de ministru şi ştiu că cel puţin eu când eram ministru fie trimiteam informări, fie căutăm să-i implic pe colegii europarlamentari în acest proces, lucru care - cel puţin de patru luni de când am redevenit europarlamentar - nu am văzut că se întâmplă. Am trimis mai multe solicitări, adrese către reprezentantul guvernului României şi nu am primit niciun răspuns. Am primit din partea altor instituţii, structuri, autorităţi care au încercat să ne ajute", a declarat Negrescu.

Eurodeputatul PSD spune că într-un caz anume a primit un răspuns după trei săptămâni de la guvernul României, iar în alte cazuri nu a primit deloc.

Pe de altă parte, Victor Negrescu s-a declarat nemulţumit de modul în care guvernul României este reprezentat la reuniunile Consiliului UE.

"Eu nu cred că la Consiliul Afaceri Generale (CAG), unde se discută subiecte foarte importante la nivelul UE, inclusiv bugetul european, trebuie să participe un secretar de stat, oricât de bun ar fi el. Cred că ar trebui să participe un ministru. Şi au mai fost cazuri. De exemplu la reuniunea cu privire la cele 3 miliarde de euro pe care le putem realoca din banii europeni guvernul României a trimis un consilier în loc să trimită ministrul de resort. Deci eu sunt solidar, sunt pentru a reprezenta interesele României atunci când se face treabă pe bune şi încercăm să ajutăm atât cât putem atunci când este vorba despre reprezentarea adecvată a intereselor naţionale la Bruxelles. Când nu este, trebuie să spunem că nu este", a spus Negrescu.

