Guvernul face pași importanți in vederea construirii Spitalul regional de urgenta Craiova! Dancila: O investitie estimata la 2,8 miliarde de lei

Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici pentru Spitalul regional de urgenţă Craiova, o investiţie estimată la 2,8 miliarde de lei, a declarat luni premierul demis Viorica Dăncilă.

"Luăm o decizie importantă pentru construcţia Spitalului regional de urgenţă Craiova. După ce în luna mai am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Spitalul regional de urgenţă Iaşi, iar în septembrie pentru cel de la Cluj-Napoca, astăzi vom lua o decizie similară pentru Spitalul regional de urgenţă Craiova. La fel ca la Iaşi şi Cluj, spitalul din Craiova va oferi servicii medicale integrate de cea mai înaltă calitate, sigure pentru pacient şi va fi dotat cu echipamente şi aparatură performante şi cu heliport. Vorbim despre o investiţie estimată la 2,8 miliarde lei, un spital cu 807 paturi, inclusiv un centru combinat pentru mamă şi copil şi un centru de tratament pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice", a precizat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Ea a susţinut că Guvernul social-democrat a fost permanent preocupat de parcurgerea, etapă cu etapă, a construcţiei spitalelor regionale.

"Spitalul de la Iaşi este în cea mai avansată etapă. A fost încărcată aplicaţia pentru finanţarea europeană a acestui spital, iar în paralel am început procedura de achiziţie publică pentru proiectarea şi elaborarea proiectului tehnic. De asemenea, am pregătit aplicaţia de finanţare pentru Spitalul regional de urgenţă Cluj-Napoca, astfel încât să poată fi transmisă în cel mai scurt timp. Am mulţumirea că, în mandatul guvernului nostru, am reuşit să pregătim în detaliu etapa tehnică, practic fundaţia construirii celor trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova", a afirmat Viorica Dăncilă.

Prim-ministrul demis le-a mulţumit ministrului Sorina Pintea şi echipei de la Ministerul Sănătăţii pentru modul în care au pregătit documentele şi soluţiile de finanţare necesare construirii celor trei spitale regionale.

În acelaşi context, Dăncilă a anunţat că Executivul va aproba studiul de fundamentare pentru construirea unei bănci de sânge, plasmă umană şi celule stem.

"Obiectivul face parte din Strategia naţională de sănătate 2014 - 2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 care vizează îmbunătăţirea serviciilor medicale. De realizarea Băncii naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem vor beneficia toate centrele de transfuzii din reţeaua Ministerului Sănătăţii, maternităţile din reţeaua publică şi privată, unităţile de transfuzie din spitalele publice şi private, mai ales acolo unde este nevoie urgentă de grupe de sânge rare şi toate clinicile de hematologie şi transplant medular din spitalele publice şi private. Acest proiect se va realiza în parteneriat public-privat, în care Ministerul Sănătăţii, prin Compania Naţională Unifarm, va fi beneficiar al proiectului, după finalizarea contractului. Îmbunătăţirea vieţii românilor a fost obiectivul central al guvernării noastre".