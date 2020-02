Guvernul fara trecere: Miniștrii PNL sunt STRAINI de Facebook

Partidul Național Liberal a ajuns, din nou, la guvernare, singur, de data asta, în noiembrie anul trecut, după succesul unei moțiuni de cenzură. În mileniul în care rețelele de socializare schimbă președinți și guverne, pornesc revoluții și războaie, am decis să vedem cum stau miniștrii PNL la comunicarea virtuală. Asta, chiar înainte ca moțiunea de cenzură să curmeze guvernarea liberală după numai 3 luni.

În România, cea mai populară rețea de socializare este Facebook. Însă, miniștrii par străini de noua modă de contact cu populația. Unul dintre miniștri nici măcar nu are cont de Facebook, iar 8 dintre ei nu sunt recunoscuți de rețeaua de socializare ca persoane publice de însemnătate, așa că nu le-a acordat celebrul ecuson.

Premierul Ludovic Orban și președintele celui mai popular partid, la această oră, nu are mare trecere printre utilizatorii online. Cu aproape 10 milioane de conturi în România, doar 35.000 de români îl urmăresc, pe pagina sa de Facebook, pe Orban. Însă, suficient pentru ca Facebook să îi dea ecusonul de persoană publică, mult dorita bilă albastră.

Însă, Orban pare să fie repetent în relația cu fanii săi virtuali. De când a ajuns la Palatul Victoria, liderul PNL are doar 3 postări, iar una singură este din 2020, mai precis de pe 7 ianuarie, și nu face referire la români și România.

Raluca Turcan, vicepremier în guvernul PNL, deține supremația, în online, între miniștri. Și ea are ecuson oficial de la Facebook, iar pagina sa are peste 11.000 de fani, cu postări aproape zilnice.

Unul dintre cei mai controversați miniștri ai PNL, Florin Cîțu, titularul de la Finanțe, nu are trecere la Facebook. Senatorul ajuns ministru nu are bulina albastră de la celebra rețea, deși este un utilizator frecvent și are și peste 25.000 de fani.

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, nu este interesat de comunicarea virtuală. El are un simplu cont de Facebook, pentru prieteni.

Deși anul 2020 aduce tehnologie de vârf, în guvernul PNL există și un ministru care nu are cont de Facebook. Culmea, domeniul său este unul în care o astfel de carență este de neacceptat. Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al României, nu pare interesat de a-și explica și pe un cont personal activitatea.

Cătălin Predoiu, cel care, vreme îndelungată, a fost supranumit ”premierul din umbră” al PNL, a ajuns, în cele din urmă, ministru al Justiției. Pagina sa de Facebook are 71.000 de urmăritori, dar Facebook nu îl recunoaște ca persoană publică.

Nicolae Ciucă, generalul din fruntea Ministerului Apărării Naționale, este un adept al comunicării virtuale. Contul său de Facebook este recunoscut, beneficiind de ecuson, și are 32.000 de urmăritori.

Virgil Popescu este ministrul Economiei și pare să fie recunoscut de Facebook, care i-a acordat bulina albastră, iar fanii săi sunt în număr de 16.000.

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, are ecuson oficial de la Facebook și 7.000 de urmăritori.

Nichita Oros este ministru al Agriculturii, dar contul său are numai 1.500 de urmăritori, fără a avea, normal, bulina de recunoaștere de la Facebook.

Costel Alexe, titularul de la Mediu, are 17.000 de fani pe Facebook, care i-a acordat și ecusonul de persoană publică.

Un alt ministru controversat, Ion Ștefan, de la Dezvoltare, stă și el bine pe Facebook. Are și ecuson, dar și 11.000 de urmăritori.

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, postează extrem de rar pe contul său de Facebook, dedicat prietenilor, și, evident, nu are ecuson.

Victor Costache, ministrul Sănătății, are pagină de Facebook, dar și 6.000 de urmăritori, fără a fi recunoscut de Facebook ca persoană publică.

În schimb, Monica Anisie, de la Educație, are bulină albastră de la Facebook și 18.000 de urmăritori.

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, are o pagină cu 2.000 de urmăritori, fără bulina albastră.

Ionuț Stroe, ministrul Sportului, are o pagină cu 8.000 de urmăritori, însă nu beneficiază de statul de persoană publică pe care Facebook îl acordă.

Violeta Alexandru, de la Muncă, are pagină pe Facebook și mult-doritul ecuson de persoană publică. Totodată, ea are și 26.000 de urmăritori.