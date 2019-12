Guvernul iși asuma raspunderea pe Ordonanța 114. Prevederile privind salariul minim și impozitele din construcții vor fi pastrate

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, la finalul ședinței PNL de la Palatul Parlamentului, că Executivul Orban își va asuma răspunderea pe modificarea OUG 114, cunoscută sub numele de – Ordonanța Lăcomiei. Premierul a susținut că printre modificări la acestă OUG se numără abrogarea „prevederilor nocive legate de pilonul 2 de pensii”. A doua The post Guvernul își asumă răspunderea pe Ordonanța 114. Prevederile privind salariul minim și impozitele din construcții vor fi păstrate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.