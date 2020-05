Guvernul ia in calcul deschiderea sezonului estival la 1 iunie, in anumite condiții, dar deschiderea teraselor nu s-a decis

Guvernul ia în calcul deschiderea sezonului estival, în condiții bine regelementate și numai dacă răspândirea virusului nu va lua iar amploare. Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că Guvernul are în plan deschiderea sezonului estival „probabil după 1 iunie, când se va reglementa acest sector”, dar numai „daca nu există o răspândire largă a virusului”. […] The post Guvernul ia în calcul deschiderea sezonului estival la 1 iunie, în anumite condiții, dar deschiderea teraselor nu s-a decis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.