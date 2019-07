Guvernul ia in calcul impozitarea pensiilor speciale pentru a face economii

guvern google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Finantelor ia in calcul un nou set de impozitari pentru a spori veniturile la bugetul de stat consolidat. Pentru a realiza acest proces complex de amortizare financiara ce a fost initiat de un dezechilibru bugetar intre incasarea venitului si efectuarea cheltuielilor, Guvernul ia in calcul, in special, impozitarea progresiva a pensiilor speciale, sustin surse guvernamentale. „Pensiile de lux sunt niste sume oferite de stat drept recompensa pentru o anumita activitate, afecteaza foarte mult bugetul de stat. Daca ne raportam ca pensia medie in Romania este de aproximativ 1100 lei, iar o persoana incaseaza chiar de 50 de ori mai mult, se pune intrebarea daca acest lucru este normal”, ...