Guvernul ia in calcul prelungirea starii de urgența dupa 15 mai

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, afirmă că „situaţia rămâne în continuare riscantă” în ceea ce priveşte evoluţia epidemiei de coronavirus în România, iar în acest context autorităţile iau în calcul mai multe scenarii, între care inclusiv cel privind prelungirea stării de urgenţă şi după data de 15 mai. „Există toate scenariile pe masă. Există inclusiv […] The post Guvernul ia în calcul prelungirea stării de urgență după 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.