Guvernul instituie azi, prin Ordonanța, starea de alerta. Ludovic Orban s-a pus singur șef peste Comitetul Național pentru Situații de Urgența

Guvernul adoptă, în ședința de joi, o ordonanță de urgență care reglementează măsurile de trecere de la starea de urgență la starea de alertă. Premierul Ludovic Orban a declarat, la începutul ședinței, că va prelua conducerea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) și va fi secondat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul […]