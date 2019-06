Guvernul Italiei trebuie sa aiba o strategie clara pentru reducerea datoriei de 2.300 miliarde de euro

Guvernul de la Roma trebuie să aibă o strategie clară pentru reducerea datoriei publice a ţării, de 2.300 miliarde de euro (2.600 miliarde de dolari), în scopul restabilirii încrederii, a avertizat marţi ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, transmite Reuters potrivit Agerpres

"Când vine vorba de încredere, trebuie să ne ţinem de obiectivul stabilităţii financiare şi prin urmare să planifică măsurile necesare pentru reducerea datoriei publice la care s-a angajat Executivul, în pofida încetinirii economiei. Trebuie să venim cu date clare către cetăţeni, pieţe, Comisia Europeană şi partenerii europeni", a declarat Tria, la o conferinţă de afaceri.



Săptămâna trecută, Giovanni Tria afirmase că Italia nu va adopta anul acesta măsuri bugetare de urgenţă pentru a-şi întări finanţele publice, ca răspuns la temerile formulate de Comisia Europeană.



Tot marţi, premierul Giuseppe Conte a declarat că deficitul bugetar al Italiei ar putea scădea la 2,2% din PIB anul acesta, faţă de estimarea Guvernului de 2,4% din PIB.



Italia încearcă să evite lansarea unei proceduri disciplinare de către Comisia Europeană din cauza deteriorării finanţelor publice.



O astfel de procedură ar fi dăunătoare atât pentru Italia cât şi pentru zona euro, a avertizat Conte.



Şi vicepremierul italian Luigi Di Maio a dat asigurări marţi că Roma va căuta "un dialog" cu Uniunea Europeană privind viitorul său buget dar îşi va menţine obiectivele de reducere a taxelor şi de majorare a salariilor.



"Italia va face tot ce este necesar din punct de vedere strategic şi politic pentru a obţine un buget pe 2020 prin care să reducă taxele şi să majoreze salariile. Avem nevoie de un dialog cu UE dar avem de asemenea o poziţie fermă. Nu suntem interesaţi să ne luptăm cu UE dar trebuie să obţinem rezultatele de care sunt interesaţi italienii", a afirmat Di Maio.



Luni, Di Maio s-a întâlnit cu Matteo Salvini, şeful Ligii (extremă dreaptă), şi cu premierul Giuseppe Conte pentru a discuta decizia Comisiei Europene de a recomanda deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva Italiei, din cauza încălcării reglementărilor fiscale din UE legate de nivelul datoriei.



Comisia Europeană a trimis luna trecută o scrisoare Guvernului de la Roma în care îi cere să explice de ce s-au deteriorat finanţele publice ale Italiei. Scrisoarea Executivului comunitar este o obligaţie prevăzută în legislaţia UE şi este trimisă atunci când o ţară nu mai respectă ţintele fiscale convenite, care cer ca deficitul bugetar să fie menţinut sub 3% din Produsul Intern Brut, iar datoria publică să fie redusă dacă depăşeşte pragul de 60% din Produsul Intern Brut.



Autorităţile de la Roma estimează în acest an o creştere a datoriei publice la 132,6% din PIB, de la 132,2% din PIB în 2018 şi 131,4% din PIB în 2017. Italia are a doua cea mai ridicată datorie din UE, după Grecia.



Comisia Europeană estimează o creştere a datoriei publice a Italiei la 133,7% din PIB în 2019 şi la 135,2% din PIB în 2020.



Dacă explicaţiile Guvernului de la Roma vor fi considerate insuficiente, Bruxelles-ul va demara o acţiune disciplinară care ar putea să se concretizeze într-o amendă de 0,2% din PIB-ul Italiei, adică aproximativ 3,5 miliarde euro.



Bruxelles estimează că, anul trecut, Italia a plătit dobânzi de 65 de miliarde de euro pentru datoria sa masivă. Conform procedurii de deficit excesiv (EDP), Italia trebuie să îndeplinească obiective fiscale stricte, altfel va putea fi amendată.



Comisia Europeană este pregătită să-şi schimbe analiza privind posibila procedură privind datoria Italiei dacă autorităţile de la Roma prezintă noi date şi angajamente, a afirmat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă.