Guvernul joaca all-in: studenții la medicina vor ajunge in spitalele Covid

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri seară, ordonanţa care permite studenţilor din anii terminali de la facultăţile de Medicină să desfăşoare activităţi de voluntariat în spitale COVID-19.

"Pentru a întări eforturile de combatere a răspândirii COVID-19 şi pentru a ajuta personalul aflat de mai bine de nouă luni în prima linie în lupta aceasta (...), a fost adoptată în forma finală ordonanţa de urgenţă care permite desfăşurarea activităţilor de voluntariat de către studenţii din anii terminali ai facultăţilor de Medicină, respectiv anii IV, V şi VI, precum şi anii III şi IV de Asistenţă medicală în unităţi sanitare implicate în efortul de limitare a răspândirii infecţiilor cu coronavirus, sub coordoanarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă", a afirmat şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, după şedinţa de Guvern, informează News.ro.

El a spus că universităţile centralizează solicitările studenţilor, iar acestea sunt traansmise la DSU, care face redistribuirea către unităţile sanitare care au cea mai mare nevoie

"Această activitate de voluntariat este premiată cu 2.500 de lei pe lună pentru cei care se înscriu în acest program", a mai spus el.

"Ordonanţa este gata pentru adoptare astăzi. Noi, de altfel, în colaborare cu universităţile, am început să creăm listele. În secunda în care este publicată, o să începem să preluăm studenţii care s-au înscris şi să îi repartizăm. Nu am aşteptat adoptarea. Când a fost în primă lectură ordonanţa, am început să ne mobilizăm şi când se publică, sperăm mâine deja începem să o implementăm. Avem avizele de la CES şi de la Consiliul Legislativ. Deja primim telefoane de la studenţii care vor să se înscrie şi îi îndrumăm, prin universităţile unde sunt ei înmatriculaţi”, a declarat Raed Arafat, la începutul şedinţe de miercuri a Guvernului.

Joia trecută, şeful DSU Raed Arafat a anunţat că Executivul a discutat, în primă lectură, o OUG care să permită absolvenţilor de Medicină înscrişi la Rezidenţiat să poată lucra în spitale cu pacienţi cu coronavirus, sub supraveghere. De asemenea, Arafat a anunţat că se are în vedere şi cooptarea a 3.000 de voluntari.

Acesta a vorbit şi despre un program de voluntariat.

"Totodată, în colaborare cu Consiliul Rectorilor şi cu rectorii universităţilor care pregătesc studenţi în medicină şi studenţii din Asistenţă Medicală Generală, asistenţi cu studii superioare, astfel încât să se organizeze un program de voluntariat, unde studenţii pot participa la procesul de îngrijire a bolnavilor pe bază de recrutare ca voluntari. Vor fi repartizaţi şi vor semna contracte de voluntariat cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde vor fi repartizaţi şi vor lucra în judeţele respective sub coordonarea unei persoane desemnate de unitatea sanitară. La fiecare lună se aşteaptă o activitate de aproximativ 120 de ore, iar la finalul fiecărei luni studentul va primi un premiu de în cuantum de 2.500 de lei, plus cei care vor fi în alte localităţi decât centrele universitare unde studiază sau localităţile de domiciliu sau reşedinţă vor primi o diurnă, plus cazarea şi masa gratuite din partea autorităţilor sau a unităţii sanitare unde vor activa”, a precizat Raed Arafat.

Acesta a apreciat că aceste măsuri sunt extrem de importante, pentru că pot creşte capacitatea sistemului.

Arafat a precizat că studenţii vor ajuta ca personal mediu, vor lucra alături de asistenţi, alături de medici.

"Ţintim în primă fază dintr-o pepinieră de 20.000 de posibili voluntari recrutarea a aproximativ 3.000 de voluntari”, a mai explicat Raed Arafat.