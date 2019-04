Guvernul lanseaza noi proiecte care vin in ajutorul persoanelor cu dizabilitati. Iata despre ce este vorba

guvern 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul lanseaza noi proiecte care vin in ajutorul persoanelor cu dizabilitati. Unul dintre aceste programe se refera la crearea de locuri de munca. "Trebuie sa le aratam si o sa le aratam - si pe parcurs o sa vedem rezultatele - ca ele sunt necesare si utile societatii, dar trebuie sa aratam si societatii ca aceste persoane ne sunt utile. O sa venim nu numai cu masuri de angajare si de amenajare a locului de munca, ci si cu masuri de subventionare pentru angajatori, pentru cei care angajeaza persoanele cu dizabilitati, tot prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca. Sunt masuri care vin in continuarea si implementarea programului de guvernare lansat de PSD in decembrie 2016. Recent a intrat i ...