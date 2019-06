Guvernul Maia Sandu promite consolidarea relatiilor cu UE si pedepsirea oligarhilor fugiti din tara

Noul premier moldovean Maia Sandu s-a angajat sambata sa promoveze relatiile cu Uniunea Europeana (UE) si sa-i aduca in justitie pe toti cei care se fac vinovati de abuz de putere, inclusiv pe cel mai puternic oligarh din aceasta fosta republica sovietica, Vlad Plahotniuc, care a parasit tara cu o zi inainte, relateaza The Associated Press.