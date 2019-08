Guvernul Moldovei a decretat doliu national pe 23 august, ziua in care rusii sarbatoresc intrarea cu tancurile in Chisinau

Preconizata vizita a ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, la 24 august in Republica Moldova, ocazie cu care are planificata o intrevedere cu omologul sau moldovean, Pavel Voicu, nu poate fi considerata oficiala, a declarat premierul Maia Sandu, intr-o sedinta de guvern, atragand atentia ca protocolul in privinta acestei vizite nu a fost respectat.