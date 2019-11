Guvernul necesar, dar fara cec in alb. Limitele relatiei cu Iohannis

Daca ne-am lamurit cu totii ca scenariul alegerilor anticipate, care ar fi putut sa ne aduca intr-o versiune mai buna a majoritatii parlamentare, ar fi insemnat si prelungirea starii de deteriorare in care se afla institutiile statului si, in general, tara, pentru ca asa se traduce social fiecare zi cu PSD la putere, nu inseamna si ca Guvernul liberal are un cec in alb.