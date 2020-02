Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzura. Ciolacu: Am convenit cu Ponta sa propunem premierul

Guvernul Orban a picat prin adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și UDMR. Votul a fost dat, miercuri, în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Moțiunea de cenzură a trecut cu 261 de voturi „pentru”, deși PSD și UDMR aveau adunate puțin sub 233 de voturi, care era pragul minim pentru adoptarea The post Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură. Ciolacu: Am convenit cu Ponta să propunem premierul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.