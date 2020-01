Guvernul Orban a primit un potir otravit de la PSD. Cum trezim "uriasul adormit" care este economia Romanei? Interviu

Masurile populiste si bataliile de pe scena politica din ultimii ani au prins din nou Romania in capcana politicilor fiscale prociclice, care ne lasa economia vulnerabila in vremuri de restriste. Tara noastra este un "urias adormit" al regiunii, care poate fi trezit prin prudenta fiscala, imbunatatirea infrastructurii, investitii in educatie si intarirea statului de drept.