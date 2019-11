Guvernul Orban a trecut cu 240 de voturi PENTRU. Orban: Va multumesc și va rog sa aveți incredere in noi!

Guvernul Ludovic Orban a trecut de votul Parlamentului. Toți cei 240 de parlamentari prezenti in sala au votat pentru Guvernul Orban. Niciun vot nu a fost impotriva și nici un vot nu a fost anulat. Asadar Guvernul Ludovic Orban a obținut votul de încredere al Parlamentului. Votul a fost secret, exprimat prin bile. Ludovic Orban The post Guvernul Orban a trecut cu 240 de voturi PENTRU. Orban: Vă multumesc și vă rog să aveți încredere în noi! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.