Guvernul Orban, anunt de ULTIMA ORA: Fonduri europene pentru acoperirea gaurilor bugetare cauzate de criza coronavirusului

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a anunţat luni, în deschiderea şedinţei de guvern, că anumite cheltuieli generate de criza coronavirusului vor fi acoperite din fonduri europene.

"O prima masura este cea referitoare la somajul tehnic. O parte din aceste cheltuieli vor fi ulterior decontate din Programul Operational Capital Oman, in valoare de 300 de milioane de euro, intr-o prima etapa. Am stabilit cu Ministerul Muncii ghidul. Asteptam ca aceste plati sa fie facute si incepand cu luna mai sa putem trimite deja cereri de decontare. In funtie de nevoile pe care le vom avea, vom reloca de la alte apeluri", a explicat Boloş.

A doua masura este decontarea din fonduri europene a echipamentelor medicale. "Inainte de veni la sedinta de guvern am finalizat circulara comuna cu Ministerul Sanatatii pentru cei care in aceasta perioada aloca fonduri pentru procurarea de echipamente mediacale. In limita a 350 de milioane de euro sa putem sa decontam", a precizat Boloş.

Ministrul a mai anunţat că a propus o flexibilizare a beneficiarilor eligibi. De asemenea, in aceasta perioada se realizează o analiza pentru a aloca fonduri pentru IMM-urile care urmeaza sa isi "restarteze" activitatea.

Alte cheltuieli care vor fi acoperite din fonduri europene vizează pachete de alimente si pachete de igiena corporala, in valoare de 250 de milioane de euro, dar şi ajutor pentru persoanele varstnice.