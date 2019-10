Guvernul Orban, dupa doua zile de audieri: 3 miniștri respinși in comisii, 13 aprobați. Urmeaza votul in Parlament

S-a încheiat și ultima zi de audieri pentru miniștri propuși de Ludovic Orban să fac parte din Cabinetul său. Trei liberali desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cîțu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii. Miercuri au fost audiați The post Guvernul Orban, după două zile de audieri: 3 miniștri respinși în comisii, 13 aprobați. Urmează votul în Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.