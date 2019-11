Guvernul Orban dupa marea racorire. Pretul

Investirea guvernului Orban e o mare racorire: am scapat de un premier ridicol, agramat, sfertodoct, ultimul vestigiu al regimului Dragnea. Am scapat insa si de premierul desemnat de presedintele Iohannis fara obiectii, ca tot ne-a vorbit la investire despre lupta de uzura cu PSD dusa, in ordine, de domnia sa si PNL. In timp ce poporul era in Tenerife, probabil, nu in Piata Victoriei.