Guvernul Orban este gata 33%: Pana saptamana viitoare vom avea un solist

Ludovic Orban a anuntat vineri, la trei zile de cand a fost oficial desemnat premier si insarcinat sa formeze noul guvern, ca acesta e gata in proportie de 33%, in sensul ca pentru fiecare minister are 3 variante. El promite insa ca pana va incepe a doua runda de negocieri cu partidele politice va alege cine va fi "solist".