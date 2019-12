Guvernul Orban lovește primarii la temelie: se taie DRASTIC fonduri pentru investiții

Guvernul își va angaja răspunderea în fața Parlamentului pe OUG 114. După ce am studiat draftul de modificare a OUG 114 am indentificat cel puțin 3 măsuri care vor afecta aleșii locali. În plin an electoral, Guvernul desființează Fondul de Dezvoltare și Investiții, ceea ce înseamnă anulare unor investiții de 10 miliarde de lei.

Citește și: Cozmin Gușă: `Dragnea a fost cel mai disciplinat călău al PSD!`/ SOLUȚII la vârful PSD și strategia pentru o reinventare a partidului (Interviu - partea I)

Iată măsurile care vor afecta comunitățile locale:

1. Se deființează Fondul de Devoltare și Investiții

Este trecut la Ministerul Dezvoltării doar pentru a se plăti deconturile care s-au depus până în prezent.

Sunt anulate investiții de 10 miliarde lei.

Pierd proiecte de investiții peste 700 de comunități din România.

2. Se desființează Programul pentru Stațiuni Balneare

Nu mai există ca program. Ceea ce s-a făcut până acum se transferă la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Dezvoltării. Dar nu se alocă bani în buget.

3. Se desființează Programul pentru Grădinițele Sportive

Nu se mai finanțează niciun astfel de proiect.