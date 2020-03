Guvernul Orban pregatește gradual toate spitalele din Romania in lupta cu COVID-19

Premierul Ludovic Orban a precizat că Executivul lucrează la punerea în practică a pregătirii graduale a spitalelor în funcție de infecțiile cu COVID, având în vedere trei etape, ultima fiind destinată exclusiv ca în fiecare județ să existe un spital dedicat pacienților cu coronavirus.

„Am participat la o videoconferință cu managerii spitalelor. Punem în practică pregătirea graduală a spitalelor în funcție de infecțiile cu COVID, acestea să primească persoanele infectate. Sunt trei planuri de pregătire. În a treia treia linie: în fiecare județ să existe un spital dedicat exclusiv pacienților cu coronavirus

În procedurile de achiziție suntem în diferite faze.

E foarte importantă creșterea capacității de diagnosticare. Am plecat de la un număr foarte redus de aparate Real Time PCR. În prima parte au funcționat 9 asemenea aparate, acumm sunt 19 în funcțiune. Am identificat toate PCR-urile pe care le putem folosi – la ANSVSA, facultăți, institute de cercetare! Am achziționat până acum 10 aparate noi. Prin UNIFARM avem un contract prin care au fost deja achiziționate 10 PCR, din cre 4 sunt deja montate. S-au mișcat și spitalele, au cumpărat PCR-uri și kituri”, a declarat Ludovic Orban.