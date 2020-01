Guvernul Orban sta pe un butoi cu pulbere / SURSE

În PSD s-a discutat scenariul paralizării Guvernului Ludovic Orban. În acest moment, funcționarea Palatul Victoria este sub semnul întrebării. În luna noiembrie, ministerele și agențiile din subordinea Guvernului au fost desființate, comasate și au fost înființate noi structuri printr-o ordonanță de urgență. S-au emis acte, s-au dat ordine și s-a construit bugetul pe 2020 pe această structură.

Problema este că după ce se întorc parlamentarii din vacanța de iarnă, modificările din Guvern intră la vot final în Senat, cameră decizională. Social-democrații au singuri majoritate în Senat și se gândesc să respingă legea de aprobare a OUG privind restructurarea Guvernului, au declarat surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO. Dacă legea este respinsă în Senat, atunci tot eșafodajul de la Palatul Victoria. Pot apărarea complicații mari: nu doar că s-au numit șefi la Guvern la structuri înființate prin OUG, dar sunt voci în PSD care susțin că se deschide ușa pentru un val de plângeri în contencios-administrativ împotriva unor acte emise de miniștri sau chiar atacarea unor hotărâri de Guvern. Un coșmar legal.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, fostul presedinte CCR Augustin Zegrean a declarat vineri că în cazul în care legea de aprobare a OUG pică în Seant, Guvernul nu mai poate veni cu aceeasi lege până la toamnă:

„Daca legea este respinsa, in sesiunea asta nu mai pot sa faca alt proiect, trebuie sa astepte alta sesiune. Un proiect de lege respins intr-o sesiune nu-l mai poti depune in aceeasi sesiune. Nu este o procedura simpla in cazul respingerii. Daca s-a respins, in mod normal abandonezi legea. E o problemă dacă Guvernul funcționează fără o lege de aprobare a ordonanței. Nu știu cum vor funcționa. Cel mai grav efect este asta, ca nu mai pot veni cu alta ordonanta in aceeasi sesiune”.

