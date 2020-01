După mult timp judecătorii și procurorii din CSM vorbesc aceeași limbă. Și se întâmplă mulțumită Guvernului PNL condus de Ludovic Orban și regimului Iohannis, care pregătesc de zor tăierea pensiilor de serviciu ale magistraților, cunoscute opiniei publice și sub denumirea de „pensii speciale”, scriu jurnaliștii de la Lumea Justiției. Potrivit luju.ro, judecătorii și procurorii din The post Guvernul PNL unește CSM (Luju.ro) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.