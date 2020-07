Guvernul pregatește noi masuri: Maștile, obligatorii și in aer liber, in anumite zone. Programul teraselor, limitat

Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, noile măsuri pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a limita răspândirea infecțiilor cu coronavirus, după ședința CNSU, în care vor fi făcute aceste propuneri. Printre acestea se numără purtatul măștii în aer liber în zonele aglomerate, dar și limitarea programului pentru anumite terase și cluburi. „Singurele discuții sunt […] The post Guvernul pregătește noi măsuri: Măștile, obligatorii și în aer liber, în anumite zone. Programul teraselor, limitat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.