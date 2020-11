Guvernul pregatește restricții majore anti-COVID. DOCUMENT CNSU

Comitetul Național pentru Situații de Urgență discută, joi seara, noi restricții ce urmează să fie impuse populației, după ce numărul de infectări la nivel național se apropie de 10.000 de cazuri zilnice. Printre restricțiile luate în calcul este carantinarea localităților cu o rată de incidență de peste 6 cazuri la mie. În aceste localități, deplasarea […] The post Guvernul pregătește restricții majore anti-COVID. DOCUMENT CNSU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.