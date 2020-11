Guvernul pregateste prelungirea starii de alerta. Alte proiecte de pe ordinea de zi a Executivului

Executivul urmeaza sa adopte in sedinta de joi, de la ora 18.00, un proiect de hotarare care aproba Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 si are in vedere intretinerea si modernizarea caii ferate. Premierul Ludovic Orban a afirmat recent ca urmeaza ca Guvernul sa adopte un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de 30 de zile. Ultimul document care a prelungit starea de alerta a intrat in vigoare pe 15 octombrie.